AFP via Getty Images

Chi arbitra Juventus-Wydad

Dopo la super vittoria per 5 a 0 all'esordio contro l'Al-Ain, laè pronta a tornare in campo per la seconda sfida del girone del Mondiale per Club , in programma alle 18.00 di oggi (ora italiana) contro i marocchini del. Per i bianconeri sarebbe fondamentale centrare un altro successo, che garantirebbe loro la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata di anticipo, in attesa dell'ultima gara contro il Manchester City.In attesa del fischio d'inizio del match odierno al Lincoln Financial Field di Philadelphia, è stata designata la squadra arbitrale, di nuovo al maschile dopo la terna tutta al femminile della prima partita del torneo: a dirigere l'incontro sarà(Honduras), coadiuvato dagli assistenti Cristhian Ramírez e Walter López; il Quarto ufficiale, invece, sarà Ma Ning.