Juventus, la bella notizia non è la vittoria, ma le parole del pre partita

AFP via Getty Images

Le parole di Scanavino: un messaggio chiaro

Un soffio per togliere la polvere, quella che negli anni aveva coperto parole come vittoria e scudetto. Termini antichi, custoditi nei capitoli gloriosi della storia bianconera, rimasti impolverati negli angoli della memoria collettiva juventina. Parole che per troppo tempo sono state sussurrate, come se evocarle a voce alta potesse sembrare un atto di presunzione.Ma qualcosa è cambiato. O forse, sarebbe più corretto dire che qualcosa è tornato dove dovrebbe sempre essere. E non è solo una questione semantica: è un cambio di visione, di mentalità.

La nuova ossessione: tornare a vincere

Tra dichiarazioni e conferme sul campo

Il futuro si costruisce ora: mercato, giovani e ambizioni

Juve, è tempo di tornare grande

A certificare questa nuova (vecchia) ambizione è stato ancora una volta Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus . Ai microfoni di DAZN, nel prepartita contro il Wydad Casablanca, ha ribadito con fermezza:«La Juve dovrà essere competitiva per lo Scudetto».Una dichiarazione che, in altri tempi, sarebbe sembrata scontata. Ma che oggi suona come un segnale inequivocabile: l’obiettivo non è più semplicemente competere, ma vincere. Fino a poco tempo fa, solo pronunciare la parola "scudetto" sembrava un azzardo, quasi un fastidio. Oggi torna ad essere un dovere.Il cambio di paradigma parte da lontano, e trova ulteriore conferma nelle parole di Damien Comolli, nuovo direttore sportivo, durante la sua presentazione:«Alla mia prima riunione con la proprietà ho detto che voglio vincere. Non posso garantirlo, ma sarà la mia ossessione».Quella parola – ossessione – non è stata scelta a caso. È il riflesso di una cultura sportiva che alla Juventus era da troppo tempo messa in standby. Ora torna al centro del progetto. Ogni dichiarazione pubblica, da dirigenti a tecnici, passa da un messaggio comune: la vittoria è l’unico obiettivo.Certo, il rischio è che resti tutto confinato nel mondo delle intenzioni. Ma a supportare le parole arrivano anche segnali concreti. Il successo per 4-1 contro il Wydad nel Mondiale per Club è stato più che una semplice vittoria. È stato un messaggio. Una squadra viva, affamata, decisa a lasciare il segno. E anche se restano dei punti deboli — soprattutto in fase difensiva, dove serve ancora qualcosa per assecondare le richieste aggressive di Igor Tudor — la base è solida.Scanavino ha poi offerto una visione più chiara del progetto bianconero per il futuro:«Partiamo da una base forte, con tanti giovani che avranno un anno d’esperienza in più. Aggiungeremo qualche tassello per rendere la squadra ancora più competitiva».Tradotto: il mercato porterà rinforzi, ma l’anima della squadra è già in casa. L’ambizione è tornata ad abitare alla Continassa. Prima il Mondiale per Club, poi la Serie A. L’asticella si alza, e non si abbasserà facilmente.Alla Juventus si torna a parlare di vittorie. Si guarda in alto, si sogna in grande, e soprattutto si lavora con l’ossessione di chi non si accontenta. Il cambiamento è reale, ma sarà il campo — come sempre — a trasformare le intenzioni in risultati.Il futuro ha ripreso il suo colore bianconero. E ora, il sogno Scudetto non è più un tabù: è una missione.