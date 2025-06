La magia non si spegne più: Yildiz, il numero 10 della Juventus è sempre più tuo

Getty Images

La leggerezza e insieme la consapevolezza.stende ilcon una prestazione che mette in mostra - nel caso ce ne fosse ancora bisogno - tutto il suo talento, ma non solo. Nella giornata di oggi il classe 2005 ha ricordato ancora una volta perché indossa la maglia numero 10 . È la partita della conferma, della qualità e del messaggio al futuro.Nel frattempo la Juventus si gode il suo Yildiz nella forma migliore, e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il turco trova due goal e mezzo: sulla prima rete dei bianconeri, infatti, è decisiva la deviazione di, ma il numero 10 non ci sta e nel post partita "rivendica" scherzosamente la sua rete.

Juventus, Yildiz sempre più 10: il rinnovo è il prossimo passo

Dopo aver segnato all'esordio per la quinta volta con la prima squadra, Yildiz si ripete e certifica un altro record: prima di oggi non aveva mai trovato il goal in tre partite consecutive, in qualsiasi competizione.Conferma, qualità e futuro, dicevamo. Conferma perché non è di certo la prima gara in cui Yildiz si prende la scena e brilla, e con la sua luce illumina la squadra. Perché il terzo goal è frutto di un grande assist di, ma nasce dal movimento perfetto che taglia la difesa., capocannoniere del Mondiale per Club a 20 anni.Qualità. Basterebbe il secondo goal per rispondere a questa voce, perché il raddoppio è un vero e proprio capolavoro. Lo stesso Yildiz, nel post partita, l'ha definito il secondo miglior goal che abbia mai segnato. E non solo. Quando ha il pallone si muove con leggerezza - quella ritrovata dall'intera Juventus - e da lui nascono sempreLa ciliegina su una torta già ricca per il trequartista non può che essere il futuro. Kenan ha già preso la copertina di questa Juventus, trascinandola un'altra volta verso la vittoria. Gli occhi sono puntati ben oltre il Mondiale per Club, sia i suoi sia quelli della società. Di ritorno dagli Stati Uniti, infatti,sarà una priorità per i bianconeri, che vogliono renderlo sempre più centrale nel progetto.





