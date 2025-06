Juventus-Wydad Casablanca, la MOVIOLA LIVE: brutto fallo su Cambiaso, ammonito Guillerme

Getty Images

Il Mondiale per Club della Juventus è iniziato con una vittoria contro l'Al-Ain. I bianconeri si sono assicurati il primo posto in classifica grazie al successo per 5-0, con una migliore differenza reti rispetto alLa squadra di Guardiola ha sconfitto 2-0 il, avversario odierno della Juve al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Gli uomini di Tudor puntano alla seconda vittoria consecutiva per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi e sperare nel miglior posizionamentoLa designazione arbitrale per Juventus-Wydad Casablanca è la seguente: a dirigere l'incontro è l'honduregno. L'arbitro honduregno sarà coadiuvato dagli assistenti. Il quarto uomo sarà il signor Ma Ning. Al VAR c'è il messicano, con gli assistenti

Juventus-Wydad Casablanca, la moviola live: tutti gli episodi