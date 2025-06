La Juventus sorride ma la difesa scricchiola: il mercato può rinforzare Tudor

Getty Images

Il sorriso della Juventus porta tanti volti. Da quello diche sta trasmettendo tante idee alla sua "nuova" squadra,, protagonista assoluto e sempre più centrale, fino a quello di tanti altri singoli. Come ha detto proprio Tudor, però, nel calcio non si sa mai e bisogna rimanere sempre attenti, perché i pericoli possono essere dietro l'angolo.E dunque anche se i bianconeri sorridono per un convincente 4-1, c'è anche spazio per. Una di queste è la prestazione della difesa, che nonostante una sola rete subita è apparsa più volte in apnea, soprattutto sui contropiede della squadra marocchina.

Juventus, la difesa balla: occhio al mercato

Il goal avversario ha fotografato i problemi della linea difensiva, che ha scricchiolato anche in altre occasioni, soprattutto nel finale, quando Di Gregorio ha messo la firma su almeno due parate decisive. Il lavoro - anche sulla difesa - è appena cominciato, ma per Tudor potrebbe arrivare un grande aiutoCerto, la gara va considerata nel suo insieme. Nell'undici titolare di Juventus-Wydad Casablanca mancavano due giocatori che non passano inosservati nella rosa bianconera:L'ex Frosinone, però, non ha ancora la certezza del rinnovo, inoltre come ha detto lo stesso Tudor, con cinque cambi, perciò chi scende in campo deve fornire garanzie necessarie.hanno faticato a tenere la linea, lasciando spesso spazi scoperti per gli esterni del Wydad. Nessun allarmismo, ma consapevolezza di dover migliorare: la Juve non è perfetta e lo sa, ma il lavoro sulla difesa può passare anche dal mercato.I nomi sono diversi: c'è, che dopo una stagione positiva con il Parma ha attirato l'interesse non solo dei bianconeri, ma anche di Inter e Milan. C'è l'ipotesi, che potrebbe arrivare in un eventuale scambio con Daniele Rugani, che oggi non è sceso in campo. Tra i nomi circolati c'è anche quello di, molto apprezzato da Tudor ma difficile da strappare al Marsiglia.





