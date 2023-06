Si svolge oggi, a partire dalle 17, la cerimonia inaugurale della, l’annuale manifestazione che vede protagoniste numerose Juventus Academy provenienti da tutto il mondo, accomunate dalla passione per il calcio e per laTUTTI i numeri e le informazioni delle evento:4a edizione Juventus Academy World Cup34 Academy Diverse23 Nazioni72 Squadre800+ giocatori500+ genitoriEtà Ragazzi (2010 9v9 ; 2011 9v9 ; 2012 7v7 ; 2013 7v7)12 giugno pomeriggio ore 17:00 Cerimonia di apertura all’Allianz Stadium13 e 14 giugno (tutto il giorno) e 15 giugno (solo mattina): MatchdaysPartite presso impianti sportivi di Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx, Susa ( > 120 partite al giorno)15 giugno pomeriggio: Final Four presso JTC Continassa