Sono le Juventus Women le grandi protagoniste della serie originale Juventus “Chasing The Dream”: le bianconere e il loro sogno europeo, vissuto e raccontato da un punto di vista unico e inedito. Per respirare tutte le emozioni di una grande storia di sport.



“Chasing The Dream” è una storia di calcio che non parla solo di calcio. È il viaggio in un sogno divenuto obiettivo, è l’avvicinamento a una doppia sfida affascinante quanto difficile attraverso la quotidianità delle Juventus Women. Tra i campi di Vinovo, dove si lavora per crescere e migliorare giorno dopo giorno, e il mondo al di fuori del terreno di gioco.



È un viaggio che parte dopo aver messo piede tra le otto migliori squadre d’Europa, dopo la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Women’s Champions League per la prima volta, superando un girone insidioso. Centrando un obiettivo che, a inizio stagione, quasi nessuno avrebbe mai potuto definire tale. Al massimo un sogno, per l’appunto.



E il sogno continua spedito verso Juventus – Lione all’Allianz Stadium, intrecciandosi con le sfide di Serie A e Coppa Italia. Vittorie e qualche difficoltà inedita, fondamentale per guardarsi dentro e superare ulteriormente i propri limiti. Non solo calcio, però.



Il viaggio ci porta alla scoperta dei lati delle ragazze che non si vedono in campo. Le loro storie, le strade percorse per arrivare fin qui, le persone con cui condividere i momenti più belli e anche quelli più difficili. Dalla Torino di Martina Rosucci, alla vita di Valentina Cernoia, Lisa Boattin e Linda Sembrant passando per i volti nuovi della squadra come Julia Grosso e Agnese Bonfantini, intenti a scoprire (o riscoprire, come nel caso di Martina Lenzini) la Juve. Un mondo intero che si sviluppa intorno a una squadra capace di qualsiasi cosa.



Poi c’è il Lione, naturalmente. La serata indimenticabile dell’Allianz Stadium, quella più difficile vissuta in Francia, dove la corsa europea è giunta al termine, lasciando, però, insegnamenti e una consapevolezza nuova. “Non conta la destinazione, ma il viaggio” è una frase ormai abusata, ma che mai come in questo caso rispecchia il senso del percorso. A rendere il viaggio così speciale, però, è stata la voglia di raggiungerla quella destinazione, credendoci con tutte sé stesse.



“Chasing The Dream” mostra tutto questo e molto altro ancora, attraverso la voce delle protagoniste e immagini inedite ed è disponibile da oggi, lunedì 27 giugno, sul canale YouTube. Da Juventus.com.