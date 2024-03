Juventus Women, la prima di Giuseppe Zappella

Juventus Women, quanto pesa la sconfitta in Coppa Italia?

Una giornata da dimenticare, specialmente per Giuseppe. La sua prima apparizione sulla panchina dellanon sarà di certo memorabile. Una sconfitta contro la Fiorentina, con qualche svista arbitrale, elimina le bianconere dalla Coppa Italia. Si interrompe alle semifinali quindi il cammino di Sara Gama e compagne. Da un lato il dispiacere, in particolare quello delle senatrici, lo dimostrano le lacrime di Cristianaal triplice fischio, o la rabbia di Barbaraal momento della sua sostituzione dopo un’ora di gioco. Rabbia giustificata dalla grinta, dalla volontà di ribaltare il risultato.L’aria nuova è rappresentata dal nuovo tecnico Giuseppe Zappella. L’ex calciatore entra in campo con passo rapido, convinto. Si avvicina al tecnico viola Sebastian De la Fuente per salutarlo e poi si accomoda in panchina.Quello che però si avverte è un’aria differente anche dagli spalti. I tifosi cantano senza interruzione, anche quando le bianconere appaiono in evidente difficoltà. La nuova aria è rappresentata dalle scelte: in primis mandare in tribuna Ella Palis (fortemente voluta dalla precedente gestione ma poco utilizzata) e soprattutto a sorpresa lo schierare Asia Bragonzi dal primo minuto. Decisione che ha fatto particolarmente discutere, vista anche la prestazione fornita dall’attaccante (poco altro oltre al gol)., il coraggio di cambiare e di assumersi le proprie responsabilità e questo è quello che ha dimostrato oggi Giuseppe Zappella.Il nuovo tecnico della Juventus Women ha avuto veramente poco tempo per preparare la gara, lo ha detto lo stesso Stefano Braghin: “Due allenamenti, una rifinitura ed un viaggio in pullman verso Biella”,rispetto a quella di una settimana fa. Quello che si vede di buono è, in campo e sugli spalti. Delle ambizioni, della voglia di combattere fino alla fine.