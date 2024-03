DaDomenica 17 marzo 2024, alle ore 16:00, le Juventus Women inizieranno il loro cammino nella Poule Scudetto affrontando in trasferta l'Inter.Per le bianconere sarà l'occasione per cancellare definitivamente l'eliminazione dalla Coppa Italia Femminile e Giuseppe Zappella, nella sua intervista alla vigilia della sfida contro le nerazzurre, è partito proprio dall'analisi della scorsa partita giocata dalla Juventus: quella contro la Fiorentina, valida per la semifinale di ritorno della coppa nazionale.«Le ragazze, nonostante la sconfitta, hanno creato molto e l'atteggiamento è stato ottimo. Chiaramente trovarsi in una situazione di svantaggio dopo pochi minuti ha reso più ripida la montagna da scalare, per di più arrivavamo a questa semifinale di ritorno dopo giorni di cambiamenti importanti. La situazione, dunque, non era delle più semplici, ma abbiamo avuto ugualmente delle risposte importanti dalla squadra».Contro l'Inter – nella gara d'esordio della Poule Scudetto – bisognerà ripartire, dunque, dalla seconda parte della prima frazione della sfida di Biella e l'allenatore delle bianconere è sicuro che non mancheranno le motivazioni alla sua squadra.«Come ho detto alle giocatrici, cambiare significa assumersi le proprie responsabilità. Questo gruppo è ambizioso, non si accontenta: questi aspetti mi confortano perchè significa che questa squadra è viva e non vede l'ora di dimostrarlo in campo. La Poule Scudetto dovremo affrontarla con questo spirito, con lo spirito del "Fino alla fine" che da sempre caratterizza questo Club. Quando indossi questa maglia devi essere portato a non mollare mai, a lottare in ogni match dal primo all'ultimo minuto. Le somme, poi, le tireremo alla fine. Le ragazze il focus ce l'hanno chiaro in mente, pur essendo consapevoli che in questa fase finale la Roma partirà con un vantaggio importante, accumulato con merito nel corso della regular season. La Juventus, però, cercherà di ottenere il massimo da questa Poule Scudetto, a partire dalla sfida contro l'Inter».Il Derby d'Italia non è mai una partita come le altre e lo sa bene anche il tecnico delle bianconere che sottolinea, inoltre, l'importanza di giocare gare di alto livello per la crescita di tutto il movimento femminile.«Giocare contro la Juventus è sempre stimolante per le altre squadre. Il Derby d'Italia è una partita speciale. Sarà una bella gara da giocare, come lo saranno tutte in questa seconda fase del campionato. Penso che la Poule Scudetto serva a tutte le giocatrici impegnate per crescere e, di riflesso, anche al movimento calcisitico femminile italiano. C'è assoluto bisogno di tante partite come queste e, di conseguenza, siamo contenti di iniziare questo nuovo cammino e di metterci alla prova con avversarie di assoluto valore. La sfida con le nerazzurre, inoltre, potrà già essere l'occasione per provare a mettere in pratica alcune situazioni che abbiamo provato in settimana. Sarà una bella partita, un interessante banco di prova per noi».