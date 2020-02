È un’arma in più della Juventus Women di Rita Guarino. Arrivata in questa sessione di mercato invernale dal Paris Saint-Germain, la centrocampista classe ’98 Annahita Zamanian ha già conquistato squadra e tifosi per il suo piede educato e per la grande capacità di adattamento. Un momento positivo per lei, reduce dalla grande vittoria di campionato con le sue compagne per 5-1 contro l’Inter. Ciliegina sulla torta, oggi 19 febbraio spegne 22 candeline. La Juventus ha voluto celebrare il suo compleanno con un messaggio speciale attraverso il proprio profilo Twitter, di seguito la dedica.

Her first birthday in &️️️ ! Happy Birthday, @19Zamanian! pic.twitter.com/jW8CwLShTV — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) February 19, 2020