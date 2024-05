Ladopo il turno infrasettimanale in cui ha riposato ha raggiunto l'aritmetica del secondo posto in questa Serie A Femminile e quindi un posto nella prossima Women's Champions League. Però a Vinovo prosegue la preparazione verso la prossima gara di campionato agli ordini del duo Beruatto-Zappella. Le bianconere scenderanno in campo al Viola Park lunedì alle ore 18 contro la Fiorentina terza in classifica ed allenata da Sebastian De La Fuente. Di seguito il video pubblicato dalla Juventus su Instagram.