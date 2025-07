Juventus Women, via alla stagione: la lista delle convocate

Juventus FC via Getty Images

DaLa Juventus Women è pronta a tornare al lavoro in vista della stagione 2025/2026 che prenderà il via domani, lunedì 21 luglio, con i primi test fisici. Test fisici che proseguiranno anche nella giornata di martedì 22, prima di scendere in campo per il primo allenamento della stagione all'Allianz Training Center di Vinovo mercoledì 23, agli ordini di Massimiliano Canzi e del suo staff.Di seguito, dunque, l'elenco delle convocate per la prima parte di questo raduno. Un elenco che verrà costantemente aggiornato a mano a mano che torneranno a Vinovo le giocatrici impegnate all'Europeo.

JUVENTUS WOMEN | LE CONVOCATE PER IL RADUNO, RUOLO PER RUOLOPortieri: Aprile, Capelletti, De Jong, Mallardi.Difensori: Bertero, Bertora, Carbonell, Cascarino, Cocino, Krumbiegel, Kullberg, Rosucci, Tosello.Centrocampisti: Brighton, Carvajal, Flis, Pavan, Stolen Godo, Thomas.Attaccanti: Beccari, Berveglieri, Bianchi, Bragonzi, Martiskova, Vangsgaaard.