Juventus Women, 250 gare ufficiali: il bilancio

Dal sito ufficiale della, una curiosità statistica sulla squadra femminile che giovedì scenderà in campo in Champions League contro l'27 agosto 2017.Un fischio d’inizio diverso dagli altri e una storia che da lì è partita, conquistando via via nel corso degli anni vittorie, rilevanza e soddisfazioni.La numero 1 del forziere dellefu la larghissima vittoria di quel giorno di fine estate a Pianezza, partendo nel migliore dei modi in quel primo turno di Coppa Italia: super successo nel derby contro il Torino con Martina Rosucci che in meno di 180 secondi mette la firma sulla prima storica rete delle bianconere.Un cammino che, costellato di soddisfazioni, ci ha portato qui fino ad oggi - a toccare una nuova cifra tonda di cui andare fieri: la Juventus Women infatti, impegnata contro l’nel quarto match del girone C di UEFA Women’s Champions League, giocherà ladella sua storia.Un percorso in cui le bianconere sono riuscite a portare a casa un bottino fatto complessivamente finora diDai campi di periferia a Torino fino a Londra, passando per le decine di trofei conquistati, mantenendo sempre un solo obiettivo: provare a vincere e lottare sempre, fino alla fine.