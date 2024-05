Juventus Women, Valentina Bergamaschi tra rinnovo e trasferimento

LaWomen ha messo gli occhi sul capitano del Milan Valentina. La giocatrice classe 1997 è in scadenza di contratto con le rossonere al termine della stagione attuale e qualora decidesse di non rinnovare la Juventus Women sarebbe la prima scelta per il suo eventuale trasferimento. Ci sono stati alcunitra le parti.La giocatrice ha molta esperienza, dopo il lungo percorso in rossonero di cui è anche capitano ed è anche una pedina della Nazionale italiana di Andrea Soncin. La giocatrice dando uno sguardo al 3-5-2 utilizzato dalle bianconere sarebbe una pedina ideale: il quinto di centrocampo sarebbe il suo ruolo naturale, dotata di buona spinta e dribbling, potrebbe giocare sia sul lato destro che su quello sinistro, duttile. Potrebbe approdare in bianconero ma tutto dipenderà dal suo rinnovo o meno con il Milan.