Juventus Women Under 19 inarrestabile: vince anche la Coppa Italia, travolta la Fiorentina

Secondo trionfo stagionale per la Juventus Women Under 19. Dopo la vittoria dello Scudetto nella finalissima contro l'Inter, e del Viareggio Women's Cup, le bianconere si sono aggiudicate anche il terzo trofeo stagionale.Contro la Fiorentina, infatti, è arrivata la vittoria della Coppa Italia che per le ragazze in maglia a tinte zebrate completa una strepitosa tripletta vincendo tutti i trofei stagionali. Contro la viola è andato agli archivi una gara letteralmente senza storia, con le bianconere che si sono imposte con un roboante 4-0: in goal sono andate Marta Zamboni, Greta Bellagente, Costanza Santarella e Esmeralda Di Bello.