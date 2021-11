Congratulations to Lina for scoring the winning goal in Sweden's #FIFAWWC qualifier against Finland https://t.co/WeJW1njAGC — Juventus Women (@JuventusFCWomen) November 25, 2021

Grande serata quella di ieri per: la giocatrice delleha messo a segno un gol decisivo per la sua Svezia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, contro la Finlandia. Hurtig ha segnato il gol del 2-1 a 10' dalla fine: "​Congratulazioni a Lina per aver segnato il gol vittoria nella gara di qualificazione al Mondiale della Svezia contro la Finlandia", il messaggio della Juventus su Twitter.