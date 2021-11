Un gol, quello del momentaneo raddoppio, e un sorriso "che dice tutti". Lina Hurtig è stata tra le protagoniste della vittoria delle Juventus Women contro la Lazio, un 5-0 che proietta nel migliore dei modi le bianconere verso l'importantissima sfida di giovedì prossimo in Champions League contro il Wolfsburg, in Germania. E il profilo Twitter della Juventus ha celebrato la svedese, schierata oggi come falso nueve da Montemurro: "Un sorriso che dice tutto", con una foto dell'esultanza di Hurtig.