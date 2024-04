Laè, con Lione (26) e Barcellona (20), una delle tre squadre che nei cinque principali campionati europei in corso vantano più: 18 per le bianconere, inclusi i tre più recenti. La formazione piemontese ne conta ben sette su sviluppo di calcio d’angolo, record condiviso con la Roma in questa Serie A (l’Inter è terza a sei). La Juventus, perso lo scudetto, si è comunque qualificata aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League femminile, con la speranza di fare meglio rispetto all'anno scorso.