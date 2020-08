La Juventus Women ha diramato l'elenco delle convocate da coach Rita Guarino per la prima partita di campionato contro il Verona, in programma domani alle 17.45 in trasferta. Per ora fuori dall'elenco il neoacquisto Ippolito, assenti anche le infortunate Salvai e Panzeri.

42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

11 Bonansea

25 Carrer

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

3 Gama

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

2 Hyyrynen

14 Pedersen

8 Rosucci

24 Sciberras

32 Sembrant

12 Lundorf

20 Souza Alves

9 Staskova

46 Tasselli

19 Zamanian