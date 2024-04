JUVENTUS WOMEN - ROMA, DOVE VEDERE LA GARA IN TV

La Juventus Women tramite il sito ufficiale del club ha reso noti data e orario della gara contro la Roma. Questa la nota ufficiale:"Come comunicato nella circolare n. 62 della Divisione Serie A Femminile Professionistica, la sfida tra Juventus Women e Roma è stata programmata per lunedì 13 maggio alle ore 18:00.La partita in programma allo stadio Pozzo - La Marmora di Biella verrà trasmessa in diretta su DAZN, su Rai Sport e su Rai Play.