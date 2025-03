Juventus Women, ufficiali data e orario della finale di Coppa Italia

Getty Images

DaCi siamo!Sono ufficiali data e orario della finale della Coppa Italia Femminile 2024/2025, resi noti dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica con il Comunicato Ufficiale n. 75/DAF.A contendersi il titolo saranno Juventus Women e Roma, con le bianconere che sono state sorteggiate come "padrone di casa" in vista dell'atto conclusivo della competizione.COPPA ITALIA FEMMINILE | JUVENTUS WOMEN-ROMA, DATA E ORARIO DELLA FINALELa sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la finale di Coppa Italia Femminile, si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18:00.

Resta da conoscere l'impianto sportivo che ospiterà la finale: la scelta verrà definita nelle prossime settimane.COPPA ITALIA FEMMINILE | JUVENTUS WOMEN-ROMA, DOVE VEDERE LA FINALEL'atto conclusivo della coppa nazionale sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e Sky Sport e in diretta streaming su RaiPlay e NOW.