Juventus Women, UFFICIALE una risoluzione

Getty Images

Asia Bragonzi lascia la Juventus Women

Dal sito ufficiale della Juventus , un annuncio legato a una giocatrice della squadra femminile.: è ufficiale infatti la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante classe 2001 al Club bianconero.Arrivata a Torino all’età di diciassette anni, Bragonzi è scesa in campo con la nostra maglia in 21 occasioni, esordendo a ottobre 2018 contro l’Orobica, ha messo a segno 6 reti - la prima a inizio 2019 contro il Tavagnacco - e ha conquistato 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 supercoppe italiane.Juventus ringrazia Asia e le augura buona fortuna per il futuro.