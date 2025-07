Juventus Women, ufficiale una cessione in prestito

Getty Images

Il comunicato della Juventus Women su Sabal

La Juventus Women è pronta a cominciare una nuova stagione e lo farà appena torneranno alcune giocatrici dal campionato europeo in Svizzera. Le ragazze bianconere si ritroveranno venerdì 21 luglio a Vinovo per il raduno , che segnerà il primo capitolo della nuova annata dopo aver concluso la scorsa con la vittoria del sesto scudetto.Nel frattempo, il mercato per la squadra di Canzi continua a muoversi: è infatti ufficiale la cessione in prestito di"È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Magdalena Sobal al Servette: la giovane classe 2004 giocherà, quindi, nella stagione 2025/2026 nella massima serie svizzera.

Sobal è arrivata alla Juventus nel settembre del 2024 e ha disputato l’annata da poco terminata in prestito al Brescia, in Serie B: un’esperienza formativa per l’attaccante polacca che è scesa in campo con la squadra lombarda in venti occasioni realizzando 21 reti e chiudendo davanti a tutte nella classifica marcatrici del campionato.Ora è pronta per iniziare questa nuova avventura in Svizzera: buona fortuna, Magdalena!"