Juventus Women, ufficiale una cessione

Come annunciato da juventus.com, Elisa Pfattner lascia ufficialmente la Juventus Women. La centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al Fußballklub Austria Wien, dove inizierà una nuova avventura a partire dalla stagione 2025/2026.Entrata nel mondo bianconero nel 2020, Pfattner è stata una delle prime giocatrici provenienti dal Settore Giovanile della Juventus a firmare un contratto da professionista con la Prima Squadra. Un traguardo importante per lei, che ha rappresentato una tappa significativa nella crescita del progetto femminile del club.Nel corso della sua esperienza a Torino, Pfattner ha collezionato 12 presenze con la Prima Squadra, riuscendo anche a segnare il suo primo gol in maglia bianconera. Dopo un periodo in prestito proprio in Austria, la giovane centrocampista è ora pronta a misurarsi stabilmente nel campionato austriaco, con la maglia dell’Austria Vienna.

Il club bianconero ha salutato Elisa con un affettuoso messaggio di augurio per il suo futuro: “In bocca al lupo, Elisa!”. Una nuova sfida internazionale per una delle promesse cresciute nel vivaio juventino, con l’obiettivo di continuare a maturare e affermarsi nel calcio europeo.