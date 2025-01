Juventus Women, UFFICIALE un rinnovo

Getty Images

DaIl 2025 inizia nel migliore dei modi per Eva Schatzer, protagonista in campo con la Juventus Women in una stagione nella quale sta continuando a mostrare enormi margini di miglioramento, prendendosi sempre più responsabilità e spazio in campo.E così, dopo il rientro in bianconero lo scorso giugno al termine del prestito alla Sampdoria e un primo rinnovo, Eva Schatzer firma un nuovo contratto e prolunga fino al 2028 con la Juventus Women.Un modo per proseguire un rapporto iniziato già nelle giovanili bianconere, con cui è cresciuta, ha bruciato le tappe ed è diventata un pilastro dell'Under 19 - conquistandosi così l’occasione di esordire tra i professionisti (nonostante la giovanissima età) già in bianconero, nella stagione 2022-23, totalizzando tre presenze in Coppa Italia ed essendo una tra le prime giocatrici provenienti dal Settore Giovanile bianconero (insieme a Beccari e Pfattner) a firmare il suo primo contratto da professionista.

Da quel momento in poi non si è più fermata, sia nella stagione in prestito alla Sampdoria, che in questi primi mesi del 2024/25 - in cui ha già collezionato 21 presenze e tre gol.Quella di oggi, dunque, è soltanto una piacevole conferma del lavoro che va avanti con lei da diverse stagioni, un magnifico regalo di compleanno per una giovane donna che soltanto ieri ha compiuto 20 anni: il futuro quindi è tutto dalla sua parte, nella speranza di colorarlo il più possibili di successi in bianconero.Congratulazioni Eva!