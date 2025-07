Juventus Women, ufficiale un infortunio

Getty Images

Brutte notizie in casa Juventus Women: Lysianne Proulx, portiere canadese classe 1999, dovrà fermarsi per un periodo prolungato a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L’estremo difensore bianconero ha riportato il problema fisico durante il recente raduno con la nazionale canadese, che ha costretto lo staff medico juventino ad approfondire la questione con esami specifici presso il J|Medical.Gli accertamenti hanno evidenziato la necessità di sottoporre Proulx a un intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica. L’operazione verrà effettuata nelle prossime settimane e servirà a risolvere definitivamente il problema, consentendo alla giocatrice di recuperare al meglio e tornare in campo senza rischi di ricadute.

Un’assenza che priverà la Juventus Women di una delle alternative più affidabili tra i pali, anche se i tempi di recupero verranno chiariti con maggiore precisione solo dopo l’intervento.La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto esprimere vicinanza alla propria calciatrice, augurandole una pronta guarigione e un rientro il più veloce possibile in campo per contribuire alla nuova stagione bianconera.