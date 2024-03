LaWomen è uscita dalla Coppa Italia, complice la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina rimediata sabato a Biella. Ariannanel corso della gara è stata ammonita, la centrocampista era già stata ammonita nella partita di andata al Viola Park. Due ammonizioni, quindi scatta una giornata di gara di squalifica per la centrocampista classe 1999 della Juventus Women. Squalifica che verrà scontata nella prossima sessione della competizione. Come comunicato dalla FIGC tramite il comunicato ufficiale.