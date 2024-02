Dal sito ufficiale della Juve.È ufficiale la sua cessione temporanea alle neroverdi, fino al prossimo 30 giugno, e la conseguente fine della sua avventura in prestito al Levante Las Planas, squadra di Valencia militante nella massima serie spagnola.Classe 1997, di ruolo difensore, è arrivata allanel gennaio del 2023 e nella seconda parte della scorsa annata ha totalizzato tre presenze di cui due in campionato e una in Coppa Italia e proprio il match di Coppa Italia è coinciso con il suo esordio in maglia bianconera. Era l'8 febbraio e Simon festeggiava la sua prima presenza con le Juventus Women con una netta vittoria per 3-0 sul Chievo Women. Un successo che ha permesso alla squadra di Joe Montemurro di proseguire il suo cammino nella coppa nazionale, trionfando poi nella finale di Salerno grazie al gol di Bonansea.