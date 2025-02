Martina Rosucci e la Juventus Women, storia di un amore indissolubile: UFFICIALE il rinnovo, i dettagli

Getty Images



Martina Rosucci, i dettagli del rinnovo

Una notizia che fa certamente sorridere in casa Juventus Women. La centrocampista classe 1992 Martina Rosucci ha rinnovato ulteriormente il suo contratto con la Vecchia Signora. Un legame che inizia dal primo giorno, quel luglio 2017 quando la giocatrice è una delle prime ad arrivare. Proprio lei torinese di nascita e juventina dal giorno zero.Dal sito ufficiale Juventus:È ufficiale infatti il prolungamento del contratto con il Club bianconero fino al



Martina Rosucci, le parole dopo il rinnovo con la Juventus Women

Martina è da sempre, e proseguirà a esserlo,. Arrivata agli albori del progetto Women nel 2017, la numero 8 bianconera è cresciuta con la Juventus nel cuore riuscendo così a raggiungere il sogno di indossare e difendere i colori da sempre amati. Da quell’estate di otto anni fa Martina ha iniziato a lasciare il segno con il primo gol della storia della Juventus Women in un derby di Coppa Italia, fino ad arrivare all’ultimo, a livello personale, realizzato lo scorso settembre contro la Fiorentina.Settembre del 2024 è anche il mese in cui Martina è tornata in campo dopo un lungo infortunio che l’ha tenuta lontana dal suo rettangolo verde per 559 giorni. Era un’amichevole precampionato, da lì in poi il rientro in tutte le competizioni ufficiali disputate dalla Juventus Women. 16 le presenze in questa stagione, 160 quelle totali (quinta nella storia del Club) condite anche da 16 reti, 5 scudetti, 3 coppe Italia e 4 supercoppe italiane.Un simbolo bianconero e un esempio da seguire in tutti i momenti. Contenti di averti ancora con noi!Congratulazioni, Martina!



LEGAME- "Sì è proprio un legame di quel tipo, un po' come fosse la tua famiglia. Vivere otto anni, andando verso il nono, tutti i giorni con la Juve: è come vivere con una persona e quindi ormai è un qualcosa che fa parte di me, della mia quotidianità. E in questo momento non potrei immaginare la mia quotidianità senza entrare ogni giorno al centro sportivo di Vinovo. Questo rinnovo ha un valore diverso da tutti gli altri, quando ero più piccola e sognavo di più. Adesso sono grande, sogno ancora, però questo rinnovo lo lego alla parola “restare”, di quanto sia importante rimanere. È una parola che nella vita non si sente più tanto, è difficile restare. Per me restare qui è una scelta, restare con questa società è qualcosa di grandissimo che mi rende molto orgogliosa".



FOTOGRAFIE PIU BELLE- "Sicuramente il primo scudetto, quando abbiamo vinto ai calci di rigore contro il Brescia, lo ricordo con grandissima emozione. Un altro momento indimenticabile è quando abbiamo battuto il Wolfsburg 2 a 0 in Germania nel 2021 e ci siamo qualificate ai quarti di Champions League: per me quel giorno lì abbiamo battuto un grande avversario europeo e per la prima volta nella mia carriera mi sono sentita di essere in una squadra competitiva a livello internazionale".



FUTURO- "Gli obiettivi di squadra sono quelli che conosciamo, nessuno escluso. Quelli personali vanno nella stessa direzione e in più spero il prossimo anno di fare un bel cammino europeo. Io spero di esserci ogni giorno in campo, in allenamento, in ogni partita, in che modo poi lo deciderà l’allenatore. Però esserci, ogni giorno".



Martina Rosucci, i numeri con la Juventus Women

161 presenze con la maglia numero 8 sulle spalle

15 partite con la fascia da capitana al braccio (la prima volta il 28-10-2017 nella sfida contro l'Empoli)

ha segnato il primo storico goal della storia della Juventus Women nella primissima gara

In questa stagione 16 presenze ed un goal

5 Scudetti

3 Coppa Italia

4 Supercoppa Italiana





