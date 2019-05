Lisa Boattin, Arianna Caruso, Aurora Galli e Vanessa Panzeri hanno firmato un nuovo contratto con la Juventus. L'accordo è stato annunciato dal club bianconero con una nota ufficiale:



Bi-campionesse d’Italia, vincitrici della Coppa Italia… e bianconere fino al 2021!



Una buona notizia che riguarda le più giovani fra le Juventus Women, e più nello specifico Lisa Boattin, Arianna Caruso, Aurora Galli e Vanessa Panzeri.



Le giocatrici, il cui contratto sarebbe stato in scadenza nel 2020, hanno prolungato la loro permanenza alla Juventus, fino al 2021. Ventidue presenze in stagione per Lisa, 30 per Arianna, 25 per Aurora e quasi 1000 minuti per Vanessa, classe 2000. Ragazze giovani, che non sono una promessa ma già una realtà, hanno lasciato il segno, e che continueranno a farlo.