DaÈ ufficiale: le Juventus Women, fra pochi mesi, saranno – per la prima volta – negli Stati Uniti. È stata confermata, infatti, la presenza della Juventus all’edizione estiva del torneo “The Women’s Cup”, che si terrà a Louisville, in Kentucky, dal 9 al 13 agosto prossimi. IL FORMAT Due le partite che vedranno impegnate le bianconere, in un torneo che conterà, tra le altre, sulla partecipazione di due squadre internazionali come il Racing Louisville FC, militante nel campionato americano NWSL, e il Palmeiras Futebol Feminino, club brasiliano. Il tabellone prevede due semifinali, secondo sorteggio, e due finali, primo/secondo e terzo/quarto posto; tutte le partite si terranno al "Lynn Family" Stadium di Louisville, moderno impianto da oltre 11mila persone di capienza. Una bella occasione internazionale, quindi, per le bianconere, e soprattutto una grande esperienza negli States. I biglietti saranno disponibili sul sito https://thewomenscup.world/. See you there!