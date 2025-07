Juventus Women, UFFICIALE, nuovo prestito per tre giovani

Dal sito ufficiale Juventus:Dopo il prestito annuale della scorsa stagione, si rinnovano le cessioni temporanee di tre calciatricibianconere al Napoli Femminile: stiamo parlando, nello specifico, di Ginevra Moretti, Manuela Sciabica e Gloria Sliskovic., attaccante classe 2005, dopo la firma del suo primo contratto da professionista con la Juventus - con la quale ha già esordito in Prima Squadra - nel maggio dello scorso anno con scadenza fissata a giugno 2027, giocherà anche la stagione 2025/2026 in Campania. La scorsa annata l'ha chiusa con 24 presenze in campionato e due reti segnate, le sue prime nella massima serie italiana.

Venticinque, invece, le partite giocate da Manuelacon la maglia del Napoli Femminile nella scorsa annata in campionato. Classe 2006, Manuela è arrivata l'estate scorsa in bianconero dal Sassuolo, dove è approdata all'età di quindici anni compiendo un percorso importante che le ha permesso di crescere esponenzialmente di stagione in stagione. Giocatrice dalle spiccate doti offensive, Manuela ha fatto della duttilitàuna delle sue caratteristiche principali e, infatti, in campo sono diversi i ruoli che può ricoprire: trequartista, mezzala, ma anche seconda punta.Seconda annata consecutiva in terra campana anche per Gloria. Difensore classe 2005, Gloria è arrivata alla Juventus nel giugno del 2023 totalizzando quattro presenze tra tutte le competizioni con la nostra Prima Squadra, prima del passaggio in prestito al Napoli Femminile nella passata stagione. Stagione che ha concluso con 14 partite disputate in campionato, trovando anche la sua prima rete in Serie A.