Erano i minuti finali, i primi minuti di recupero, della gara tra laWomen e Paulineabbatteva Maria Banusic nell'area bianconera. L'arbitro del match non ha avuto dubbi: rigore e cartellino giallo per l'estremo difensore francese della Juventus. Ammonizione però che a Peyraud Magnin è costata cara. Si tratta infatti del quarto cartellino giallo rimediato in questa Serie A Femminile. Come comunicato dalentra ufficialmente in diffida, qualora rimediasse un'altra ammonizione si troverebbe costretta a saltare una gara della poule Scudetto. Non è l'unica in diffida per la Vecchia Signora, anche Arianna Caruso.