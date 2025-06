Juventus Women, UFFICIALE Michaela Martiskova firma fino al 2028 ma c'è l'idea per il futuro

Getty Images

La Juventus Women ha ufficializzato il secondo acquisto di questo calciomercato. Si tratta di Michaela Martiskova. Questo il comunicato dal sito ufficiale Juventus:Terminata nelle scorse settimane una stagione ricca di successi e coronata dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia Femminile, la Juventus Women prosegue il lavoro sul mercato, mantenendo come sempre particolare attenzione verso le calciatrici giovani e di prospettiva.In quest’ottica la squadra bianconera ha deciso di mettere sotto contratto dal prossimo 1° luglio 2025 Michaela Martiskova, che ha firmato un accordo che la legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2028.



Rimarrà alla Juventus?

Attaccante classe 2006, proveniente dallo Slovan Bratislava, è stata tra le migliori giocatrici del suo campionato nell’annata appena conclusa, riuscendo a raccogliere 25 gol in 25 presenze stagionali.Un giovane profilo internazionale di talento e qualità, pronta a vivere la prima esperienza lontana dalla sua terra d’origine.Benvenuta, Michaela!Al momento, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la giocatrice inizierà la preparazione a Vinovo ma dovrebbe trasferirsi in prestito per ultimare la sua crescita.