Juventus Women, UFFICIALE l'acquisto della centrocampista che sostituisce Caruso

Da Juventus.com:Dopo gli innesti di Abi Brighton e Mathilde Harviken, la Juventus Women è felice di accogliere in rosa anche Emma Stolen Godo – Stølen Godø, per l'esattezza, in norvegese –.Nata il 31 maggio del 2000, di ruolo centrocampista, Emma arriva in bianconero dal Valerenga, si lega ai nostri colori, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 17.Inserita nello stesso girone delle nostre ragazze in quest'ultima edizione di UEFA Women's Champions League, Stolen Godo è scesa in campo con il Valerenga sia all'andata, in Norvegia, che al ritorno, a Biella.