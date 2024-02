LaWomen nella serata di mercoledì in campo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano si è imposta per 2-0 contro l'inter dell'ex Rita Guarino. C'è però una giocatrice che ha rimediato un'ammonizione che può costare caro. Si tratta di Ariannache ha trattenuto un'avversaria prendendo il cartellino giallo dall'arbitro Marotta. Per la numero 21 della Juventus Women si tratta infatti della quarta ammonizione in Serie A, qualora ne rimediasse un'altra dovrebbe scontare una giornata di squalifica, Caruso è infatti una pedina fondamentale per Joe Montemurro.