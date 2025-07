Juventus Women, ufficiale la cessione di una giovane: andrà in Serie B

Marta Zamboni saluta la Juventus Women

Dal sito ufficiale della Juventus, l'annuncio di una cessione in casa Women ( qui la nostra anticipazione ).Esperienza in prestito per una giovane calciatrice della: cessione temporanea perche passa al Cesena femminile, squadra che milita in Serie B, fino al termine della stagione 2025/26.Zamboni, alla Juventus dal 2017, ha fatto parte nell’ultima stagione della splendida cavalcata della Primavera in campionato, Coppa Italia e Viareggio Women’s Cup: tutti trofei sollevati assieme alle compagne di squadra. Attaccante classe 2006 che, oltre ad avere avuto l'opportunità di allenarsi in Prima Squadra a più riprese, è stata anche convocata in diverse occasioni da Massimiliano Canzi.In bocca al lupo per questa nuova avventura, Marta!