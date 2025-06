Juventus Women, UFFICIALE la cessione di Bonfantini: i dettagli

Getty Images



Bonfantini alla Fiorentina

Ve lo avevamo anticipato qualche tempo fa, oggi è ufficiale il passaggio di Agnese Bonfantini dalla Juventus Women alla Fiorentina. Questo il comunicato del club bianconero:Agnese Bonfantini saluta la Juventus Women e si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina - squadra con cui ha disputato la stagione 2024/25 in prestito e che ha esercitato l’opzione di riscatto nei suoi confronti.L’attaccante classe 1999, arrivata a Torino nell’estate 2021, con la squadra bianconera ha collezionato 64 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno complessivamente 14 reti con la Juventus Women.

Da oggi è ufficiale il suo passaggio a titolo definitivo in Toscana: in bocca al lupo per il futuro, Agnese!