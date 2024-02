Dal sito ufficiale Juventus.Una notizia importante, una conferma attesa e voluta sia dalle Juventus Women che da Lisa: è ufficiale il rinnovo della calciatrice numero 13 della squadra bianconera fino alClasse 1997, Boattin veste la maglia della Juventus Women dal 2017 - una delle colonne portanti della squadra che in questi anni ha dominato in Italia, simbolo che ha superato da tempo le 100 presenze in bianconero e che vede la sua maglia esposta allo Juventus Museum.A conferma della sua centralità nel progetto e nei piani di mister Montemurro è arrivata la magnifica prestazione sfoderata lo scorso 7 gennaio, in finale di Supercoppa Italiana - poi conquistata dalla Juventus Women contro la Roma. Boattin in quella occasione è stata premiata come la miglior giocatrice in campo, protagonista assoluta sia per palloni toccati che per contrasti riusciti.Ennesima dimostrazione del suo talento e della sua importanza per le Juventus Women.Congratulazioni Lisa!