I NUMERI DI CRISTIANA

Top scorer nella storia delle Juventus Women con 116 gol (unica in tripla cifra con la maglia bianconera), è quarta per quanto riguarda le presenze complessive nel Club (172 partite), dietro solamente a Caruso, Boattin e Bonansea.

Dalla stagione d’esordio in Serie A della Juventus (2017/2018), è l’unica giocatrice ad avere realizzato almeno 20 gol per le bianconere in un singolo campionato (22 nel 2020/2021). Inoltre, l’8 maggio 2021, nella sfida giocata contro il Napoli, è diventata la prima giocatrice nella storia bianconera a tagliare il traguardo delle 50 reti in Serie A Femminile.

Ha segnato nove gol in questa Serie A e potrebbe diventare la prima giocatrice ad andare in doppia cifra di reti in 10 stagioni nell’ultimo decennio (dal 2013/2014).

Il 13 novembre 2023 è stata inserita nella “Hall of Fame” del calcio italiano, dopo aver raggiunto il traguardo delle 100 reti in maglia Juve e delle 100 presenze con quella dell’Italia. Altresì, dopo l’addio alla Nazionale di Sara Gama, è diventata la nuova capitana della Selezione azzurra.

DaCi sono storie d’amore lunghe, uniche e appassionate. Quella tra le Juventus Women e Cristiana Girelli raccoglie tutti questi aggettivi, elevando il concetto di appartenenza.È ufficiale il rinnovo della numero 10 bianconera fino al 2025, con opzione di prolungamento al 2026; una notizia speciale che rafforza il legame dell'attaccante con il mondo juventino.Cristiana è una di quelle che ha contribuito alla scalata delle Women: arrivata alla Juve nell’estate del 2018 dal Brescia – dove ha saputo conquistare trofei a ripetizione – si è subito imposta come punto di riferimento, non solo per l’attacco bianconero, ma anche come leader dentro e fuori dal campo. In quasi 6 anni di Juventus ha vinto praticamente di tutto: 4 Scudetti, 3 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana, con una considerevole quantità di gol e giocate iconiche che hanno scaldato il cuore di tanti tifosi.Abbiamo ammirato sfumature sgargianti nelle giornate di Girelli in maglia Juve, ma il bianco e il nero saranno sempre i colori migliori per descrivere l’immagine di questa meravigliosa campionessa. Avanti insieme. Complimenti, Cristiana!