Juventus Women, UFFICIALE il rinnovo di Emma Kullberg: 'Una grande famiglia'

Emma Kullberg, le parole dopo il rinnovo

Una grande notizia in casa Juventus Women. Emma Kullberg ha rinnovato il contratto che la lega alla squadra bianconera fino al 2026. Queste le parole di Emma ai canali bianconeri in seguito al suo rinnovo:"Sono felice ed emozionata da quando sono qui è bello godersi ogni giorno in questa squadra e in questo gruppo. Ho imparato e sto imparando molto in questa esperienza, ed è bello continuare il percorso insieme. Quando il Club mi ha comunicato che voleva prolungare il mio contratto è stato un momento di grande felicità".

"Un giorno che mi resta nel cuore? La partita contro la Roma all’Allianz Stadium: è stata una bellissima giornata, con il gruppo e in questo stadio, con un grande pubblico che ci ha sostenute, regalandoci sensazioni fantastiche"."Quando arrivai, nella mia prima intervista, dissi che da fuori la Juve dava l’impressione di essere una grande famiglia, forte e unita. Posso dire, dopo questi mesi, che è realmente così. Se dovessi definire la Juve in una parola? Sarebbe difficile, ce ne sono tante che mi vengono in mente, ma forse il termine “insieme” è quello che rende meglio l’idea di quello che provo qui"."Mi piace molto il modo in cui giochiamo, e il modo in cui il Mister mi ha aiutato a sviluppare meglio il mio approccio, sia nella fase di marcatura, più stretta sull’avversaria, sia nella forza che mi chiede di mettere in campo. Come squadra, invece, mi piace come Canzi vuole che siamo capaci a modificare il nostro gioco, offensivo e difensivo, a seconda dei momenti della partita e anche delle avversarie che affrontiamo"."Abbiamo settimane molto importanti davanti a noi, e sia io che le mie compagne siamo molto concentrate per dare il massimo, aiutarci e aiutare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi. Se poi devo pensare a me nel futuro qui, mi immagino ancora un percorso di crescita, di sviluppo e di miglioramento ulteriore e costante".





