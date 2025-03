Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Chiara Beccari

Juventus FC via Getty Images

Da Juventus.com:Un legame che si rafforza, un futuro da scrivere fianco a fianco: Chiara Beccari e la Juventus Women continueranno il loro percorso insieme fino al 2028.Un rinnovo che arriva dopo l'ennesima prova di talento, con il bel gol segnato contro il Milan nell'ultima giornata di Poule Scudetto della Serie A.Arrivata nelle giovanili bianconere nel 2019, Chiara ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con la sua grinta, la sua velocità e il suo fiuto del gol. Un talento cristallino che, nonostante la ancora giovane età (Chiara non è ancora 21enne) le ha permesso di vincere con la Juve uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, oltre che una Viareggio Cup nel 2020.

Le parole di Beccari

«È un rinnovo che mi rende tanto felice perchè, nonostante abbia avuto delle difficoltà in questi ultimi mesi, ribadisce la fiducia che il Club ripone in me. Poi è arrivato dopo soli novi mesi dal prolungamento di contratto precedente, di conseguenza mi rende davvero molto felice percepire la vicinanza della Società nei miei confronti.Sono contenta di essere tornata al gol nell'ultima giornata contro il Milan, ne avevo davvero bisogno. In generale sono felice di questi mesi trascorsi qui alla Juventus, mi sento cresciuta sotto tanti punti di vista. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma mi auguro che dopo questa rete le prossime settimane possano andare ancora meglio».Con questo rinnovo di contratto, Beccari si è legata per ulteriori tre anni alla nostra Società e, inevitabilmente, la sua ambizione le servirà per continuare a crescere.«Il mio augurio è che tra tre anni io possa essere un punto di riferimento per le compagne, un punto fermo per la squadra e possa trovare una migliore continuità di rendimento».