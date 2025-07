Juventus Women, UFFICIALE il prestito di Ferraresi

2 ore fa



Dal sito ufficiale Juventus:



È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Eleonora Ferraresi alla Ternana Women: la classe 2007 giocherà dunque la stagione 2025/2026 nel massimo campionato italiano con la maglia della squadra umbra.



È stata una stagione da incorniciare per la giovane attaccante che lo scorso gennaio ha firmato il suo primo contratto da professionista: tre trofei conquistati con l’Under 19 bianconera - Viareggio Women’s Cup, Serie A Femminile e Coppa Italia Femminile - con tanto di gol realizzato nella finale scudetto ed esordio, non ancora maggiorenne, in Prima Squadra nel match di UEFA Women’s Champions League disputato a Biella contro il Valerenga.



E ora la prima avventura lontano da Torino: buona fortuna Eleonora!