Juventus Women, ufficiale il nuovo acquisto

La Juventus Women dà il benvenuto a Danielle de Jong, portiere olandese classe 2002, che ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale della società, juventus.com, che ha presentato la giocatrice come un profilo giovane ma già ricco di esperienza.Originaria di Geldermalsen, nella provincia di Gelderland, Danielle ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del VV Tricht, per poi passare al CTO Eindhoven e successivamente al PSV, dove ha debuttato in prima squadra nel 2020. La svolta arriva nel febbraio 2023, quando si trasferisce al FC Twente: con il club di Enschede conquista due campionati nazionali, una KNVB Cup e due Supercoppe d’Olanda, diventando rapidamente un punto fermo della squadra.

Le sue ottime prestazioni le hanno spalancato le porte della nazionale olandese, con cui ha esordito nel maggio 2024, mantenendo la porta inviolata contro la Finlandia. Ora è pronta a rappresentare i Paesi Bassi al prossimo Europeo femminile UEFA.Per de Jong inizia ora una nuova avventura a Torino, dove porterà la sua esperienza e il suo talento tra i pali.Benvenuta alla Juventus, Danielle!