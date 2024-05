Da Juventus.comUn giorno da ricordare per Giulia. La giocatrice dellaWomen ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera.L’attaccante classe 2005 ha difatti sottoscritto un accordo fino alcon il Club bianconero.La giovane promessa, arrivata a titolo definitivo dall’Hellas Verona - con la quale è stata protagonista nella serie cadetta nella stagione 2022/2023 - lo scorso gennaio, è rientrata in campo con l’Under 19, dopo aver totalmente recuperato da un infortunio alla caviglia, trovando anche la gioia del gol in bianconero.E ora il primo contratto da professionista, complimenti Giulia!