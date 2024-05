LaWomen dopo la vittoria per 2-0 di ieri al Viola Park contro la Fiorentina scenderà in campo lunedì 13 a Biella ospitando la Roma e poi sarà attesa dall'ultima giornata di campionato. Nonostante le bianoconere siano già aritmeticamente al secondo posto che vale la qualificazione alla prossima Women's Champions League. Nell'ultima giornata la squadra del duo Beruatto-Zappella scenderà in campo allo stadio Enzo Ricci di