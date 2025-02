Juventus Women, UFFICIALE: Cristiana Girelli rinnova il contratto

GETTY

Girelli-Juve, una storia d'amore

Cristianacontinua la sua storia d’amore con la Juventus . Solo tre settimane fa, il 24 gennaio 2025, aveva celebrato le sue duecento presenze in bianconero con una toccante lettera d’amore al club. Oggi, in un giorno simbolico come il 14 febbraio, San Valentino, arriva l’annuncio ufficiale: il suo contratto è stato rinnovatoDal suo arrivo a Vinovo nell’estate del 2018, Girelli si è affermata come leader dentro e fuori dal campo, contribuendo alla crescita della squadra. La sua mentalità vincente e la determinazione l’hanno portata a migliorarsi costantemente, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la Juventus

Le parole di Cristiana Girelli dopo il rinnovo

UNA STORIA D'AMORE CHE CONTINUA

L'EMOZIONE PIÙ GRANDE È QUELLA CHE SI DEVE ANCORA VIVERE

IL MARCHIO DI FABBRICA DI CRISTIANA: IL COLPO DI TESTA

LA CURA DEI DETTAGLI

Le statistiche di Girelli alla Juventus Women

​Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più reti (131) con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, nonché l’unica ad avere tagliato il traguardo dei 100 gol con i colori bianconeri – a 90 insegue Barbara Bonansea, sempre considerando tutte le competizioni –.

È una delle sole quattro giocatrici ad avere tagliato il traguardo delle 200 presenze tra tutte le competizioni con la maglia della Juventus: 203.

Dalla stagione d’esordio in Serie A della Juventus, 2017/2018, Cristiana Girelli è l’unica giocatrice ad avere realizzato almeno 20 gol per le bianconere in un singolo campionato: 22 nel 2020/2021.

È l’unica giocatrice ad avere sia segnato almeno 40 reti sia servito almeno 20 assist nelle ultime cinque stagioni di Serie A: 68 gol e 21 passaggi vincenti per la classe 1990 nel periodo.

In generale, nelle ultime cinque stagioni di Serie A Cristiana Girelli è la giocatrice che è stata coinvolta nel maggiore numero di reti nel torneo: 89, frutto di 68 gol – almeno 11 in più rispetto a qualsiasi altra calciatrice – e 21 assist.

L’8 maggio 2021 Cristiana Girelli é diventata la prima giocatrice nella storia della Juventus a tagliare il traguardo delle 50 reti in Serie A e, al momento, dista solo tre marcature dal traguardo dei 100 gol in bianconero nel torneo.

In quasi sette anni, ha collezionato un palmarès impressionante: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Ma oltre ai trofei, sono i suoi gol e le giocate iconiche ad aver lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi. Il gol è il suo marchio di fabbrica, la sua firma distintiva, e i numeri lo confermano.Cristiana ha segnato in ogni modo possibile, dimostrando una completezza straordinaria come attaccante. La sua avventura in bianconero prosegue e, con il rinnovo, i tifosi possono continuare a sognare e a esultare con lei ancora per molto tempo.Da Juventus.com:«Qualche settimana fa, il 24 gennaio, ho avuto il privilegio di raggiungere le 200 presenze con la Juventus segnando e festeggiando con le mie compagne il successo ottenuto contro l'Inter. È stata indubbiamente una serata perfetta. Oggi (venerdì 14 febbraio), però, le emozioni sono ugualmente forti perchè ho firmato un altro prolungamento di contratto con questi colori. Considerando il giorno nel quale è arrivato, San Valentino, posso dire che è il rinnovo di una lunga storia d'amore tra me e la Juventus».«Credo che, ogni tanto, sia giusto fermarsi e guardarsi indietro per vedere quanto di meraviglioso sia stato costruito in questi anni. Sono estremamente soddisfatta di ciò che è stato fatto in queste stagioni, sia a livello collettivo che individuale. In generale, però, non sono una persona abituata a guardarsi indietro perchè mi piace pensare che le emozioni più belle siano quelle ancora da vivere. Il mio augurio è che tutti noi possiamo vivere momenti altrettanto felici come quelli passati. Ciò che posso dire con certezza, invece, è che rinnoverò ogni giorno l'amore per questa Società e per questa maglia, come ho sempre fatto fino a oggi».«Onestamente non ricordo se già da piccola il colpo di testa fosse uno dei miei punti di forza. Penso di avere sviluppato questa abilità nel corso degli anni perchè, in realtà, ho iniziato a giocare più vicina alla porta soltanto quando sono arrivata alla Juventus. In precedenza ero una centrocampista, fondamentalmente una mezz'ala, ma dal mio arrivo in bianconero il Direttore (Stefano Braghin) mi vedeva in una zona del campo più avanzata e da quel momento sono diventata una punta. Chiaramente giocando più vicina alla porta il numero di reti da me messe a segno è aumentato e, di conseguenza, anche quelle siglate di testa. Con gli anni è diventato il mio marchio di fabbrica. Non so dire, però, se mi senta migliorata in questo fondamentale. Probabilmente sì perchè con il passare delle annate il calcio femminile è cresciuto, sotto tutti i punti di vista, e con esso sono cresciute anche le richieste, a ognuna di noi, a livello fisico. Chiaramente se sono riuscita a segnare così tanto di testa il merito è anche delle mie compagne di squadra, attuali e passate, che mi hanno messo nelle condizioni ideali per esprimermi al meglio e una su tutte è stata Valentina Cernoia».«Alla Juventus, pur essendo arrivata a 28 anni, posso dire di essermi formata come atleta. Spesso ricordo alle ragazze più giovani, soprattutto a quelle attualmente nel Settore Giovanile, ma che ogni tanto salgono in Prima Squadra per allenarsi con noi, di sfruttare a loro favore l'attenzione del nostro Club nello sviluppo a 360° delle proprie atlete. Tornando a me, fisicamente mi sento molto bene in questo momento e sono felice che quest'anno l'intensità degli allenamenti si sia alzata notevolmente con l'arrivo di Mister Canzi. Per quanto mi riguarda, più passano gli anni e più devi spingere sull'acceleratore per mantenere un buono stato di forma. Ogni giorno ne approfitto per lavorare sul mio fisico, curo tutti i dettagli per presentarmi nella migliore condizione possibile il giorno della partita. Non voglio fermarmi qui, non mi accontento».