Due giocatrici della Juventus Women non saranno della gara sabato allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella contro il Sassuolo. Come comunicato oggi dal Giudice Sportivo. Si tratta di Ariannache era diffidata ed ha raggiunto la quinta ammonizione stagionale per cui scatta una giornata di squalifica e di Barbarache nella giornata di ieri nella gara contro la Roma ha rimediato una doppia ammonizione, con conseguente espulsione. Due assenze pesanti per il duo Beruatto-Zappella che dovranno cercare alternative in questa settimana di lavoro a Vinovo.