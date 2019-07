La Juventus Women mette a segno un grande colpo. Il mercato consegna alla squadra bianconera Linda Sembrant, difensore centrale classe 1987. Ai recenti Mondiali in terra francese è stata grande protagonista con la Svezia, chiudendo al terzo posto grazie alla vittoria nella finalina contro l'Inghilterra. Questo il comunicato della Juventus: “Una giocatrice di talento e soprattutto di esperienza internazionale: Linda ha militato dal 2014 nel Montpellier, in Francia, dopo le esperienze in patria con Balinge, AIK, Goteborg e Tyreso, con cui ha disputato una Finale di Women's Champions League nel 2014 a Lisbona.

Nel suo palmarès figurano un campionato svedese (2012) e una Coppa di Svezia, conquistata nel 2011. Soprattutto, però, sono da menzionare le esperienze con la maglia della Nazionale svedese, in cui Linda ha militato fin dalle giovanili. Sembrant ha infatti al suo attivo un argento olimpico a Rio 2016, oltre che un doppio bronzo mondiale: oltre a quello appena conquistato, quello dei Mondiali di Germania 2011.

Benvenuta alla Juventus, Linda!".