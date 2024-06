Nuovo arrivo per la Juventus Women, è ufficiale l'acquisto di Valentina Bergamaschi dal Milan. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero.. È ufficiale, infatti, il trasferimento in bianconero della calciatrice classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.Bergamaschi vestirà la maglia bianconera dopo aver trascorso le ultime sei stagioni al Milan, club nel quale è arrivata nell’estate del 2018. Dopo aver tirato i primi calci a un pallone al Caravate, Valentina si è trasferita in Svizzera dove, inizialmente a Lugano e poi al Neunkirch, ha maturato le sue esperienze iniziali. Proprio con il Neunkirch ha sollevato i primi trofei della sua carriera vincendo coppa svizzera e campionato, diventando anche capocannoniere di quest’ultimo. Sì perché Valentina nasce punta centrale, ma è da esterno che si sviluppa la seconda fase della sua carriera, quella nella Serie A italiana che la porta a conquistare anche la maglia della Nazionale azzurra, della quale è un punto di riferimento dal 2016. Dopo gli anni in terra elvetica, il ritorno in Italia nel 2017 con la maglia del Brescia: una stagione nella quale vince la Supercoppa Italiana. Dall’estate successiva poi al Milan, prima di diventare, dal prossimo 1° luglio, una giocatrice della Juventus Women."